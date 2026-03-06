Στην αγκαλιά του Φάνη: Ποιους υποδέχεται απόψε ο Φάνης Λαμπρόπουλος;

Η Μαρία Μπακοδήμου και ο Fipster έρχονται «Στην αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 22.45 στον ΣΚΑΪ, έτοιμοι να κάνουν δηλώσεις που θα… συζητηθούν. Τους καλεσμένους περιμένουν δύο ειδικά μελετημένα παιχνίδια, για να νιώσουν σαν στο σπίτι τους.

Δεν μασάει τα λόγια της η Μαρία Μπακοδήμου και από τη στιγμή που κάθεται απέναντι από τον Φάνη τον καθηλώνει με τις απαντήσεις της. Ένας βασικός λόγος που του τα έχει μαζεμένα είναι που, αν και γεωπόνος και νέος στο χώρο, έχει δική του late night εκπομπή.

Πώς τον βρίσκει όμως στην παρουσίαση; Έχει φτάσει στο επίπεδο της σταυροβελονιάς; Ποια είναι η γνώμη της για τους ηθοποιούς που γίνονται παρουσιαστές; Η Μαρία Μπακοδήμου είναι χειμαρρώδης. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αναφέρεται στις τρέλες που έκανε ως έφηβη, στην πορεία της στο χώρο της τηλεόρασης αλλά και στο νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα. Πόσο «δυνατή» παίκτρια είναι στο δικό της τηλεπαιχνίδι;

Ο Fipster φοράει κάτι συμβατικό και έρχεται στο πλατό έτοιμος για αποκαλύψεις. Πόσο καιρό προσπαθούσε να πάρει συνέντευξη από την Άννα Βίσση; Ποιον/α παρουσιαστή-στρια θα ήθελε να δει καλεσμένο στο late night show του Φάνη; Έχει… χωρίσει;



Ο Fipster απαντάει σε όλα χωρίς φόβο και με πάθος. Στο πλατό έρχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός για να παίξουν με τον Φάνη «Μπαμ Μπουμ» – ποιος θα «φάει» τις περισσότερες τούρτες;