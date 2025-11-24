Λιάγκας για Μάστορα: Aν κάπου τον αδίκησα, να του ζητήσω συγγνώμη

Για το ψυχρό κλίμα στις σχέσεις του με τον Χρήστο Μάστορα μίλησε για πρώτη φορά ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», με αφορμή τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε ότι θα ήθελε να επισκεφθεί ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 το νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, ώστε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να λύσουν τις διαφορές τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε: «Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Την εποχή του “Rising Star” που παρουσίαζα στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης και ο Χρήστος ήταν κριτές, ήμασταν μαζί, κάναμε παρέα, βγαίναμε, τρώγαμε. Σε μια δύσκολη τηλεοπτική μου στιγμή, με ένα λάθος που είχα κάνει, βγήκε και με έκρινε όλο το σύμπαν. Μες στις κριτικές που δέχτηκα τότε, ήταν και μία πολύ αυστηρή κριτική απ’ τον Χρήστο Μάστορα. Εμένα με πείραξε, γιατί εγώ είχα κάνει το λάθος, περίμενα από κάποιους ανθρώπους που είχα κάνει λίγη παρέα, ότι δεν θα μου πετάξει και εκείνος το καρφί. Και με πείραξε τότε. Και του έστειλα ένα μήνυμα, αλλά δεν μου απάντησε ποτέ. Γίνεται η ιστορία πέρσι με τον Χρήστο Μάστορα που δεν σταμάτησε στο μπλόκο και τον στήριξα. Και μετά πήγε μια κάμερα της εκπομπής της δικιάς μας και άλλης μιας εκπομπής, νομίζω της Κατερίνας, στο σπίτι που μένει ο Χρήστος με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Και λέει η Καληφώνη “φοβάμαι τις κάμερες”. Εκείνη την ώρα τρελάθηκα και εγώ και λέω “εγώ φοβάμαι τους μεθυσμένους οδηγούς”. Και από τότε ο Χρήστος μου κρατάει κακία, ότι εγώ του φέρθηκα άσχημα».

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 πρόσθεσε: «Εγώ τον εκτιμώ τον Χρήστο σαν καλλιτέχνη. Η φωνή του και το ταλέντο του είναι μυθικό. Επίσης, επειδή έχω κάνει παρέα μαζί του, είναι ένα πραγματικά καλό παιδί. Εγώ δεν έχω ούτε κακία ούτε τίποτα και αν κι εγώ κάπου έχω φταίξει, να του ζητήσω και συγγνώμη. Αν θεωρεί ότι κάπου τον αδίκησα. Θα πάω την άλλη εβδομάδα να τους δω».