MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η Μαρινέλλα, ουσιαστικά, “έφυγε” εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο

|
THESTIVAL TEAM

Για τη Μαρινέλλα, που έφυγε χθες από τη ζωή στα 88 της χρόνια, μίλησε σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην έναρξη της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

«Ξημέρωσε η μέρα, που τον τελευταίο σχεδόν ενάμιση χρόνο περιμέναμε… Η Μαρινέλλα που δεν είναι πια κοντά μας… Η Μαρινέλλα που θα είναι πάντα κοντά μας με τα τραγούδια της, γιατί είναι αυτή η μοίρα του σπουδαίου καλλιτέχνη που δεν φεύγει ποτέ. Η Μαρινέλλα, ουσιαστικά, έφυγε εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο.

Όλοι έχουμε να θυμόμαστε και να λέμε ιστορίες. Εγώ είμαι η τρίτη γενιά αυτής της οικογένειας που τη λάτρεψε και την έζησε και κάθε φορά που με έβλεπε στο μαγαζί, μου έλεγε… σε θυμάμαι από τόσο δα μωρό! Έκανα και μια συνεργασία μαζί της, διασκευάζοντας το “Τρανζίστορ” και τότε έτρεμαν τα πόδια μου από το δέος», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας

Λάμπρος Κωνσταντάρας Μαρινέλλα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

