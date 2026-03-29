Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η Μαρινέλλα, ουσιαστικά, “έφυγε” εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο

Για τη Μαρινέλλα, που έφυγε χθες από τη ζωή στα 88 της χρόνια, μίλησε σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην έναρξη της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».

«Ξημέρωσε η μέρα, που τον τελευταίο σχεδόν ενάμιση χρόνο περιμέναμε… Η Μαρινέλλα που δεν είναι πια κοντά μας… Η Μαρινέλλα που θα είναι πάντα κοντά μας με τα τραγούδια της, γιατί είναι αυτή η μοίρα του σπουδαίου καλλιτέχνη που δεν φεύγει ποτέ. Η Μαρινέλλα, ουσιαστικά, έφυγε εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο.

Όλοι έχουμε να θυμόμαστε και να λέμε ιστορίες. Εγώ είμαι η τρίτη γενιά αυτής της οικογένειας που τη λάτρεψε και την έζησε και κάθε φορά που με έβλεπε στο μαγαζί, μου έλεγε… σε θυμάμαι από τόσο δα μωρό! Έκανα και μια συνεργασία μαζί της, διασκευάζοντας το “Τρανζίστορ” και τότε έτρεμαν τα πόδια μου από το δέος», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας