Στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου: “Η εικόνα της όταν μπήκε ήταν κακή”

Τα νεότερα γύρω από την κατάσταση της υγείας που παρουσιάζει η Έλενα Παπαρίζου έδωσε μέσα από το “Ραντεβού το ΣΚ”, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ακύρωσε την εμφάνισή της τις προηγούμενες ημέρες στο νυχτερινό της πρόγραμμα με τον Τάκη Ζαχαράτο, αφού οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη αδιαθεσία.

«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το πρωί του Σαββάτου (21/03).

«Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ του για την υγεία της τραγουδίστριας.