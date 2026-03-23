Γρηγόρης Αρναούτογλου σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Ρούλα Κορομηλά: Ακούω τώρα τη φωνή σου και συγκλονίζομαι, ρε γ…το

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου προχώρησε σε μια απρόσμενη τηλεφωνική παρέμβαση στη διάρκεια της βραδινής του εκπομπής χθες (22/3), επικοινωνώντας απευθείας με τη Ρούλα Κορομηλά. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που είχε στο πλατό με τη Γιολάντα Διαμαντή, θέλοντας να φωτίσει άγνωστες πτυχές της παλαιότερης συνεργασίας των δύο γυναικών μέσα από την ίδια την παρουσιάστρια.

Έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισε να την καλέσει ζωντανά στο κινητό της.

«Ρε συ, Ρούλα, ξέρεις κάτι; Ακούω τη φωνή σου και συγκλονίζομαι, ρε γαμώτο. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα; Είσαι η Ρούλα, ρε γαμώτο, η φωνή σου είναι ένα με την κάμερα εδώ στο στούντιο, με το ακουστικό. Η φωνή σου έχει εικόνα, πώς να σου το πω;», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Ρούλα Κορομηλά, με την ίδια να τον ευχαριστεί για τα καλά του λόγια που της ανεβάζουν κάθε φορά την ψυχολογία.

«Μπορώ να σε ακούω κι ας μη βλέπω τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι; Μου επιτρέπεις να συνεργαστούμε και ό,τι χρήματα ζητήσεις θα σου τα δώσω από τον μισθό μου; Να σε παίρνω να κάνουμε 2-3 συνεντεύξεις μαζί έτσι από το τηλέφωνο και όποτε βαριέσαι το κλείνεις. Όποτε νιώθεις εσύ καλά, FaceTime, και όποτε δεν θέλεις, τηλεφωνικά», πρόσθεσε ο παρουσιαστής μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Οι δυο τους έδωσαν ραντεβού σε ένα επόμενο τηλεφώνημα, ώστε να συζητήσουν το θέμα πιο αναλυτικά, και την ευχαρίστησε για τον χρόνο της.