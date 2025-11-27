Δάφνη Καραβοκύρη για τη νέα εκπομπή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη: “Γελοίες αυτές οι συζητήσεις, απορώ ποιος τη βλέπει”

Το δικό της σχόλιο για το νέο vidcast της Γαρυφαλλιάς Καληφωνή, έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη μέσα από την εκπομπή “Real View”, το βράδυ της Τετάρτης (26/11).

Η Δάφνη Καραβοκύρη με αφορμή τα ακραία περιστατικά φλερτ που έχει δεχθεί η Γαρυφαλλιά Καληφωνή και τα οποία αποκάλυψε στη νέα της εκπομπή, σχολίασε πως δεν μπορεί να καταλάβει πως κάποιοι μπορούν να βλέπουν τέτοιο περιερχόμενο.

«Μπορώ να πω κάτι με ευγένεια και με σεβασμό; Δεν θα μπορούσα να δω ποτέ τέτοιο περιεχόμενο. Απορώ ποιος κάθεται και το βλέπει, απορώ ποιον αφορά αυτές οι συνεντεύξεις. Κάπου έχει χαθεί και η σημασία του να κάνεις συνέντευξη. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα βίντεο, το θέμα είναι να μην κανιβαλίζει την ουσία της φύσης ενός επαγγέλματος», σχολίασε αρχικά.

Στη συνέχεια έδειξε τη δυσαρέσκειά της για την υπερέκθεση προσωπικών εμπειριών, τονίζοντας: «Τις θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις».