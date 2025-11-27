MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Δάφνη Καραβοκύρη για τη νέα εκπομπή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη: “Γελοίες αυτές οι συζητήσεις, απορώ ποιος τη βλέπει”

|
THESTIVAL TEAM

Το δικό της σχόλιο για το νέο vidcast της Γαρυφαλλιάς Καληφωνή, έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη μέσα από την εκπομπή “Real View”, το βράδυ της Τετάρτης (26/11).

Η Δάφνη Καραβοκύρη με αφορμή τα ακραία περιστατικά φλερτ που έχει δεχθεί η Γαρυφαλλιά Καληφωνή και τα οποία αποκάλυψε στη νέα της εκπομπή, σχολίασε πως δεν μπορεί να καταλάβει πως κάποιοι μπορούν να βλέπουν τέτοιο περιερχόμενο.

«Μπορώ να πω κάτι με ευγένεια και με σεβασμό; Δεν θα μπορούσα να δω ποτέ τέτοιο περιεχόμενο. Απορώ ποιος κάθεται και το βλέπει, απορώ ποιον αφορά αυτές οι συνεντεύξεις. Κάπου έχει χαθεί και η σημασία του να κάνεις συνέντευξη. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα βίντεο, το θέμα είναι να μην κανιβαλίζει την ουσία της φύσης ενός επαγγέλματος», σχολίασε αρχικά.

Στη συνέχεια έδειξε τη δυσαρέσκειά της για την υπερέκθεση προσωπικών εμπειριών, τονίζοντας: «Τις θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις».

Γαρυφαλλιά Καληφώνη Δάφνη Καραβοκύρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοίγει νέο μπεργκεράδικο σήμερα και προσφέρει δωρεάν μπέργκερ σε όλους για δύο ώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ανάληψη ευθύνης για το γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως και 18 μήνες με αναστολή στους 14 αγρότες για τις παράνομες επιδοτήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ο ΠΣΑΠΠ παρέδωσε στον Τεττέη το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού – Δείτε το βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται και τέταρτο άτομο