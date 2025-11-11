Ξέσπασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με τα αρνητικά σχόλια για το πρόσωπό της: Φτάνει πια

Τη δυσαρέσκειά της για ορισμένα σχόλια που άρχισαν να εμφανίζονται κάτω από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, σχετικά με την εμφάνισή της, εξέφρασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, αρκετοί χρήστες στάθηκαν στο πρόσωπό της και ειδικά στα μάγουλά της. Κάποιοι υποστήριξαν ότι δείχνει πρησμένη και άλλοι ότι έχει βάλει υαλουρονικό στο πρόσωπό της.

«Καλέ, γιατί πρήστηκες;», «τι έχει βάλει στα μάγουλα», «πώς έγινε έτσι;», «καλέ, τι έπαθες;», ήταν μερικά από τα αρνητικά σχόλια που έγιναν για το πρόσωπό της. Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα αποφάσισε να απαντήσει, σημειώνοντας: «Φτάνει με αυτό. Έχετε δει να ντρέπομαι γενικά να πω ποτέ αν έχω κάνει κάτι; Με γνωρίσατε στο GNTM 49 κιλά 20 χρονών και είμαι 29 και 56 κιλά. Αν κάτι δε θα πείραζα ποτέ είναι τα μάγουλά μου, μιας και όλοι στην οικογένειά μου τα έχουμε ως έντονο χαρακτηριστικό».