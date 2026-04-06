Βίκυ Καγιά: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου

Τη τωρινή της σχέση με την τηλεόραση περιέγραψε η Βίκυ Καγιά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν της λείπει. Το μοντέλο και παρουσιάστρια τόνισε ότι με την τηλεοπτική της αποχή έχει διαμορφώσει την καθημερινότητά της με έναν τρόπο που της προσφέρει χαρά και ικανοποίηση. Ωστόσο, αν προέκυπτε κάποια πρόταση που ανταποκρινόταν στα «θέλω» της και τις ανάγκες, θα την εξέταζε. 

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 6 Απριλίου, η Βίκυ Καγιά διευκρίνισε:«Έχω στρώσει αλλιώς τη ζωή μου, έχω πλανάρει αλλιώς τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, κάνω τα δικά μου πράγματα, έχω τις πελάτισσές μου, μια χαρά είμαι. Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Να σου πω την αλήθεια το απολαμβάνω πολύ παραπάνω αυτή τη στιγμή. Εάν και εφόσον μου έρθει κι αν υπάρχει κάτι για μένα, το βλέπουμε τότε. Ψέματα δεν μπορώ να σου πω, τώρα μου αρέσει που κάπως έχω οργανώσει τη ζωή μου».

Μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που θέλουν την Μπέττυ Μαγίρα να συμμετέχει στον νέο κύκλο του GNTM, με την ίδια να τονίζει πως η παρουσία της ηθοποιού σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποτελεί πάντα μια υπέροχη ιδέα. «Εμένα πάντα η Μπέττυ μου φαίνεται μια υπέροχη ιδέα. Το θέμα είναι τι θέλει η ίδια να κάνει, και της εύχομαι να κάνει το καλύτερο για αυτήν», ήταν το σχόλιο που έκανε.

