Βασίλης Μπισμπίκης: Η ανάρτηση για την επέτειο θανάτου του Μηνά Χατζησάββα – “Λείπεις φίλε μου…”

Δέκα χρόνια κλείνουν σήμερα, Κυριακή (30/11), από την ημέρα θανάτου του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού, Μηνά Χατζησάββα και ο καλός του φίλος, Βασίλης Μπισμπίκης, έκανε μία ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη του.

Ο Μηνάς Χατζησάββας πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2015 έχοντας υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια. Ο θάνατός του είχε συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό χώρο και οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν δεν τον έχουν ξεχάσει. Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε στο Instagram του μία φωτογραφία του αξέχαστου ηθοποιού, γράφοντας ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Λείπεις φίλε μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Μπισμπίκης και μοιράστηκε μία φωτογραφία του Μηνά Χατζησάββα.

Εν τω μεταξύ, κάτω από την ανάρτησή του δεν υπήρχε κανένα σχόλιο, διότι ο γνωστός ηθοποιός έχει περιορίσει στους χρήστες του μέσου δικτύωσης αυτή τη δυνατότητα.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Μηνάς Χατζησάββας είχαν συνεργαστεί στην κινηματογραφική ταινία «Ακαδημία Πλάτωνος».

