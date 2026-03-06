MENOY

Τριαντάφυλλος: Διαζύγιο για τον τραγουδιστή μετά από 19 χρόνια γάμου – “Δεν ήμουν καλός σύζυγος” παραδέχτηκε

THESTIVAL TEAM

Την αποκάλυψη για πρώτη φορά πως βρίσκεται σε διαδικασίες διαζυγίου με την σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη, έκανε ο Τριαντάφυλλος.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το στενάχωρο περιστατικό στον Νίκο Γεωργιάδη, όπου μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως δεν ήταν καλός ως σύντροφος.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδί. Πολύ καλός άνθρωπος, θέλω να είναι καλά, με στήριξε και τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιον λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί άλλαξαν όλα», εξομολογείται ο Τριαντάφυλλος.

«Δεν ήταν γκομενικό το θέμα, ήταν παράπονα ότι άργησα να γυρίσω και τέτοια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

«Δεν θα μου έβαζα υψηλό βαθμό ως σύζυγο. Θα ήμουν πολύ καλύτερος αν παντρευόμουν τώρα ή μετά το Survivor. Τώρα πια ξέρω τα λάθη μου, όποια θα είναι μαζί μου στο εξής θα είναι πολύ πιο τυχερή», παραδέχεται ο Τριαντάφυλλος.

Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη μεταδόθηκε το πρωί της Παρασκευής (06/03) από το “Buongiorno”.

