The Voice: Βρέθηκαν μαζί στη σκηνή Χρήστος Μάστορας και Stan – Δείτε βίντεο

Ο Χρήστος Μάστορας και ο Στράτος Αντιπαριώτης, κατά κόσμον Stan, συνδέονται με μία ουσιαστική φιλία που μετρά 15 χρόνια. Ξεκίνησαν μαζί τη μουσική διαδρομή τους, έχουν όμορφες αναμνήσεις αλλά και συνεργασίες.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21.00, συναντιούνται στη σκηνή του The Voice και μας καλούν να… «βρεθούμε σε ένα παραμύθι». Ακόμα, ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία.

«Κρατάει 15 χρόνια αυτή η κολώνια», είπε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας με τον Σταν να συμπληρώνει: «Μεγαλώσαμε μαζί». «Ξεκινήσαμε μαζί την κοινή μας πορεία και κάναμε πολλή παρέα. Γράφαμε τραγούδια μαζί. Έχουμε περάσει ωραίες στιγμές σε ταράτσες με ηλιοβασιλέματα. Αγαπιόμαστε. Από βραδιές παίζοντας Playstation στο Κερατσίνι. Κάναμε ωραία διακοπές πριν παντρευτεί το κορίτσι», συνέχισε ο Μάστορας στην κάμερα της εκπομπής «Το ΄χουμε».

«Έχουμε πολλές μνήμες μαζί όλα αυτά τα χρόνια και μας συνδέει μια φιλία, η οποία είναι ουσιαστική. Με τον Χρήστο πάντοτε βρισκόμασταν και μέσα σ’ όλα αυτά δεν έλειπε η μουσική. Μας συνδέει, γι’ αυτό τον λόγο δεν έχουμε χαθεί ποτέ», είπε ο Σταν Αντιπαριώτης.