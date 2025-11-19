MENOY

Θάνος Καλλίρης για “Χαμόγελο του Παιδιού”: Ήμουν πάντα εκεί αμισθί σε ό,τι μου ζητούσατε και τώρα σιγή, πολύ πικρό ποτήρι

THESTIVAL TEAM

Ο Θάνος Καλλίρης εξέφρασε το παράπονό του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram απέναντι στη διοίκηση του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Ο γνωστός τραγουδιστής ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στην επετειακή γιορτή των 30 χρόνων λειτουργίας του φιλανθρωπικού ιδρύματος, μολονότι ήταν εκείνος που συνέθεσε το τραγούδι του οργανισμού μετά από επιθυμία του ίδιου του αείμνηστου μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου, το 1995.

«Μόλις καταλάβει από εκεί ψηλά ο μικρός Ανδρέας το πόσο -μα ΠΟΣΟ- με πικράνατε που δεν με καλέσατε στα 30 χρόνια του συλλόγου ΜΑΣ, είμαι σίγουρος πως απόψε θα ‘ρθει στα όνειρά μου να με παρηγορήσει. Γιατί αυτός μόνο ξέρει από εκεί ψηλά τι σημαίνουν τα αγνά πράγματα. Οι αλήθειες», γράφει χαρακτηριστικά ο Θάνος Καλλίρης στην ανάρτησή του.

«Δεν είναι οι βραβεύσεις, τα κανάλια, τα διάσημα πρόσωπα. Είναι η ιδέα! Κι εγώ ήμουν εκεί. Σε όλη την αρχή. Με όλη μου τη δύναμη. Αμισθί. Και γενικά ΠΑΝΤΑ παρών διακριτικά σε ό,τι μου ζητούνταν. Στα 30 χρόνια όμως; Σιγή. Ούτε καν μια πρόσκληση. Πολύ πικρό ποτήρι…», καταλήγει ο τραγουδιστής εμφανώς δυσαρεστημένος με την κατάσταση.

