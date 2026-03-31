Ταμίλα Κουλίεβα: Γέννησα χωρίς επισκληρίδιο, ήθελα να συμπάσχω στον πόνο μαζί με το παιδί μου

Την Ταμίλα Κουλίεβα φιλοξένησε στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης (31/3). Η γνωστή ηθοποιός, που και φέτος συμμετέχει στον “Άγιο Έρωτα” του Alpha, αναφέρθηκε στην περίοδο της εγκυμοσύνης της και την απόφασή την να γεννήσει μέσα στο νερό και μάλιστα χωρίς επισκληρίδιο νάρκωση.

«Ήτανε πριν 35 χρόνια. Τότε η εποχή δεν άφηνε περιθώρια στους ανθρώπους να είναι τόσο ανοιχτοί προς κάποια πράγματα, τα οποία ήταν λίγο άγνωστα. Οπότε, έπρεπε να το πιστέψεις, έπρεπε να το ακολουθήσεις, να μάθεις, να είναι και ο πατέρας του παιδιού σύμφωνος και να αναλάβει κάποια πράγματα», περιέγραψε η Ταμίλα Κουλίεβα.

«Το ήθελα πάρα πολύ. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, με γιατρούς φυσικά, δεν ήμασταν μόνοι. Το πιστέψαμε πάρα πολύ και εγώ και ο Γρηγόρης και έγινε αυτό το θαύμα. Και πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή μιας γυναίκας», εξομολογείται η ηθοποιός.

«Ήταν αρκετές ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πονούσα τόσο πολύ στο νερό. Και όλη αυτή η διαδικασία, επειδή και το παιδί βρίσκεται στο νερό που είναι στην κοιλιά της μάνας και βγαίνει στο νερό, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο ανώδυνα», αφηγείται στην Κατερίνα Καινούργιου η Ταμίλα Κουλίεβα και αποκαλύπτει:

«Δεν έκανα επισκληρίδιο, πρέπει να βοηθάς το παιδάκι σου, να συμπάσχεις, να το αισθάνεσαι, κάθε στιγμή τι συμβαίνει. Γιατί το παιδί νομίζω ότι περνάει πολύ μεγαλύτερη δοκιμασία από τη μητέρα. Θυμάμαι τα πάντα».

Ταμίλα Κουλίεβα

