Συγκινεί το “αντίο” του Χρήστου Μάστορα στον Διονύση Σαββόπουλο: “Ένωσες μια ολόκληρη Ελλάδα με τα τραγούδια σου”
Σε ηλικία 81 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Διονύσης Σαββόπουλος, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (21/10).
Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς και ύστερα από νοσηλεία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τους καλλιτέχνες να τον αποχαιρετούν δημόσια μέσα από αναρτήσεις στα social media.
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν και ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον θρυλικό δημιουργό σε διαφημιστική καμπάνια.
“Ο Διονύσης Σαββόπουλος, «με κάνα δυο στιχάκια του για πρόσχημα» άλλαζε τον κόσμο μας, έθετε ερωτήματα και μας οδηγούσε σε απαντήσεις, σε μονοπάτια που μόνο ένα λαμπρό μυαλό σαν το δικό του μπορούσε να ανακαλύψει. Σε ευχαριστούμε για όλα Νιόνιο! Κατάφερες όσα δεν μπορούν να καταφέρουν οι μπροστάρηδες. Να ενώσεις μια ολόκληρη Ελλάδα με τα τραγούδια σου”, έγραψε ο Χρήστος Μάστορας στην ανάρτησή του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΑΣ ΠΑΟΚ: Καταλήξαμε στο σχέδιο μνημονίου- συνεργασίας για τη νέα Τούμπα – Επιθυμία μας η συνάντηση με την ΠΑΕ να γίνει το συντομότερο δυνατό
- Γκάζι: Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε σε κλαμπ – O πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία
- Θεσσαλονίκη: Θέατρο Κούκλας από τους Redicolo στο θέατρο Αμαλία