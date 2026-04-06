Snik: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης του – “Είναι πιο γυναικεία δουλειά να αλλάζεις πάνες”

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Snik και την Πέμπτη (02/04) μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Ο γνωστός τράπερ και η σύζυγός του, Marta Aharonian, απέκτησαν κόρη και μάλιστα μητέρα και μωρό βγήκαν ήδη και από το μαιευτήριο. Ο Snik κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και τα όσα είπε προβλήθηκαν τη Δευτέρα (06/04).

«Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Γενικά η εγκυμοσύνη πήγε πολύ καλά, η μάνα είναι πολύ δυνατή. Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ σχεδόν. Εντάξει… η αλήθεια είναι ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Που την κράτησα, την πρώτη φορά που μπήκα και είδα ότι με κοιτάει, δηλαδή σαν να με αναγνώρισε. Γιατί τόσο καιρό που της μιλούσα απ’ την κοιλιά, νομίζω ότι με καταλαβαίνει. Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που πάμε στο μέρος ασφαλείας μας», είπε αρχικά ο τράπερ.

«Εντάξει, νομίζω ότι είναι πιο γυναικεία δουλειά το να αλλάζεις πάνες, αλλά εάν χρειαστεί θα το κάνω. Απλά, δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω», είπε ακόμα.

Παράλληλα, ο Snik αποκάλυψε ότι έχει παντρευτεί με τη σύντροφό του.

«Ο γάμος έχει ήδη γίνει, έχουμε παντρευτεί στο δημαρχείο. Τώρα ο θρησκευτικός γάμος θα κανονιστεί αργότερα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για την κόρη του είπε: «Έχουμε κάποια ονόματα στο μυαλό μας, αλλά νομίζω ότι θέλει κάνα χρόνο γι’ αυτό. Μέχρι τότε, μπέμπα».

