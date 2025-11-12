Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Δεν νιώθω ότι έχω δέσει τον γάϊδαρό μου μαζί του – Κανείς δεν είναι δεδομένος

Για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη που μετρά πάνω από 20 χρόνια μίλησε, μεταξύ άλλων, η Σμαράγδα Καρύδη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ!

Διάβασε το σχετικό απόσπασμα:

Με τον Θοδωρή Αθερίδη είστε μαζί περισσότερα από είκοσι χρόνια. Είναι ανακουφιστικό ότι έχεις βρει έναν μόνιμο σύντροφο ζωής, λύνοντας ένα προσωπικό ζήτημα που σήμερα δυσκολεύει πολλούς;

Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: «Δεν θα καπνίσω». Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα.

«Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια. Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό. Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά. Έχω σπίτι δικό μου και πολύ κοντά. Ζούμε 15 χρόνια μαζί και δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Μαλώνουμε τόσο όσο, σπάνια» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Αθερίδης στην εκπομπή After Dark.