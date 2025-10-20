Ραφαέλα Ψαρρού για Γιώργο Καράβα: Έχουμε ζήσει πολλά και κάθε μέρα μου θυμίζει πως το “μαζί” είναι επιλογή

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Καράβας με τη σύζυγό του να του στέλνει και δημόσια τις ευχές της.

Η Ραφαέλα Ψαρρού έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Instagram και αναφέρθηκε στη δύναμη, τον σεβασμό και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν και με τα οποία, όπως τόνισε εκείνη, έχει επιλέξει να πορεύεται στη ζωή του.

Κάνοντας μια αναφορά στην κοινή τους πορεία, εξομολογήθηκε ότι καθημερινά συνειδητοποιεί ότι το «μαζί» συνιστά επιλογή και όχι συνήθεια.

Αφού μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ραφαέλα Ψαρρού ευχήθηκε στον σύζυγό της γράφοντας: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Που στέκονται, πράττουν και μέσα από τη στάση τους χτίζουν τα πάντα γύρω τους, με δύναμη, με σεβασμό, με συνέπεια. Έτσι πορεύομαι δίπλα σου. Έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε χτίσει ακόμα περισσότερα, και κάθε μέρα μου θυμίζει πως το “μαζί” είναι επιλογή, όχι συνήθεια. Χρόνια σου πολλά μωρό μου! Να σε χαιρόμαστε».

