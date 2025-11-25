MENOY

Πένθος για τον Αντύπα: “Κουράστηκες, το ξέρω, 17 ολόκληρα χρόνια μαζί”

Το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τον αγαπημένο του συνεργάτη έστειλε ο Αντύπας. Ο λαϊκός τραγουδιστής έγραψε μία συγκινητική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους πως ο ξεχωριστός και επί χρόνια ντράμερ του, Κώστας Μαύρης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

«Έφυγες Κωστάκη μου, για μακρύ ταξίδι.. Κουράστηκες, το ξέρω.. σε καταλαβαίνω…Φίλε μου! 17 ολόκληρα χρόνια μαζί…Εκεί πάντα , έτοιμος, μάχιμος, ακόμα και στα μεγάλα ταξίδια με το αεροπλάνο.. που τόσο φοβόσουν, όπως και εγώ. Ποτέ δεν μου αρνήθηκες..! Αφήνεις Αποτύπωμα Κωστακη μου!! Σ’ Αγαπώ , θα μου λείπεις πάντοτε, Αδελφέ μου…!! Πάντοτε θα με ακολουθεί ο Μοναδικός Ήχος σου!!! Καλό Παράδεισο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αντύπας, αναρτώντας μία παλιότερη κοινή τους φωτογραφία.

