Ο Βασίλης Μπισμπίκης κάνει καράτε στο Instagram – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Άφωνους άφησε τους followers του ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Instagram, καθώς δημοσίευσε βίντεο στο Instagram όπου εκτελεί… κινήσεις καράτε με χαρακτηριστικά επιφωνήματα.

Η αφορμή για το κλιπ φαίνεται να είναι η επικείμενη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας: «Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η σύγκρουσή του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις και ο χρόνος για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα μοιάζει χαμένη, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μοναδική του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής».

Βασίλης Μπισμπίκης

