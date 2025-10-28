Ο Light πόζαρε με τον ενός μηνός γιο του – Δείτε φωτογραφία
THESTIVAL TEAM
Μια κοινή φωτογραφία με τον ενός μηνός γιο του δημοσίευσε ο Light στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο τράπερ και η Άννα Θεοδωρίδη έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 27 Σεπτεμβρίου.
Σε ανάρτηση που έκανε ο Light στα social media πόζαρε με το παιδί του σε βόλτα που έκαναν στη φύση.
Την ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του γιου τους, έκανε γνωστή η σύντροφος του τράπερ μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Όπως αποκάλυψε, υποδέχτηκαν το παιδί τους στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες με το βρέφος μέσα από το μαιευτήριο. «Όλη μου η καρδιά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Χανιά: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο έφτασε στον εισαγγελέα ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του σε πανηγύρι
- Ανδρουλάκης: Ημέρα εθνικής υπερηφάνειας, απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει ο λαός όταν αγωνίζεται ενωμένος
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 70χρονη που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μετά από φωτιά σε πολυκατοικία