MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Light πόζαρε με τον ενός μηνός γιο του – Δείτε φωτογραφία

|
THESTIVAL TEAM

Μια κοινή φωτογραφία με τον ενός μηνός γιο του δημοσίευσε ο Light στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τράπερ και η Άννα Θεοδωρίδη έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 27 Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Light στα social media πόζαρε με το παιδί του σε βόλτα που έκαναν στη φύση.

Την ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του γιου τους, έκανε γνωστή η σύντροφος του τράπερ μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Όπως αποκάλυψε, υποδέχτηκαν το παιδί τους στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες με το βρέφος μέσα από το μαιευτήριο. «Όλη μου η καρδιά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Light

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Δείτε βίντεο και φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Επί ποδός η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Ο Light πόζαρε με τον ενός μηνός γιο του – Δείτε φωτογραφία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η συμπερίληψη στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης παραμένει κενό γράμμα

ΕΘΝΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση παρουσία Μητσοτάκη – Τασούλα – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή στον 43χρονο που τα έκανε “γυαλιά-καρφιά” σε κατάστημα