Ο Light πόζαρε με τον ενός μηνός γιο του – Δείτε φωτογραφία

Μια κοινή φωτογραφία με τον ενός μηνός γιο του δημοσίευσε ο Light στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τράπερ και η Άννα Θεοδωρίδη έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 27 Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Light στα social media πόζαρε με το παιδί του σε βόλτα που έκαναν στη φύση.

Την ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του γιου τους, έκανε γνωστή η σύντροφος του τράπερ μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Όπως αποκάλυψε, υποδέχτηκαν το παιδί τους στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες με το βρέφος μέσα από το μαιευτήριο. «Όλη μου η καρδιά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.