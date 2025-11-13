MENOY

LIFESTYLE

Ο Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λαζόπουλο – “Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες”

|
THESTIVAL TEAM

Στο εξώδικο που έλαβε από τον Γιώργο Λιάγκα επέλεξε να αναφερθεί, εκτενέστατα, ο Λάκης Λαζόπουλος στα τελευταία λεπτά για το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” τη νύχτα της Τετάρτης στο MEGA.

Έτσι, αφού έκανε μια πρώτη αναφορά νωρίς και μεσολάβησε η γνώριμη ροή της σατιρικής εκπομπής, ο δημοφιλής καλλιτέχνης επανήλθε στο θέμα και μίλησε έξω από τα δόντια για τον παρουσιαστή της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1.

“Ζητάει να ζητήσω συγνώμη εντός 10 ημερών για τον τρόπο που έθιξα την προσωπικότητα του. Τώρα έχει περάσει μια μέρα μόνο οπότε μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι. Κατ’ αρχήν, κ. Λιάγκα, αν ήρθες εσύ μετά από δυόμισι χιλιάδες χρόνια για να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες πάρα πολύ. Ακόμα και η κυβέρνηση της ΝΔ, που προηγήθηκε από σένα, ζητώντας από το MEGA να σταματήσω, δεν τα κατάφερε γιατί απλά το κανάλι δεν ήθελε. Εμένα, όμως, ακόμα και αν με έδιωχναν από το κανάλι, δεν θα άλλαζα τις απόψεις μου. Εγώ δεν κάνω κωλοτούμπες στον αέρα” σημείωσε εν αρχή ο Λάκης Λαζόπουλος.

“Η άποψη σου για τον εαυτό σου είναι γνωστή σε όλους Γιώργο και τη λες καθημερινά. Τι θες τώρα; Να ‘ρθω στο δικαστήριο να κάνω τι; Να συμφωνήσω με σένα, να μου αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος και όχι πονηρός; Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός. Η άποψη μου δεν αλλάζει”.

“Θα ήθελα μόνο να σου πω ότι η κυβέρνηση ψάχνει εναγωνίως να βρει κάποιον να καταφέρει ένα πλήγμα στη σάτιρα για να μπορέσουν χρησιμοποιώντας τον να διαλύσουν με μηνύσεις τους πάντες και να φιμώσουν μια και καλή οποιαδήποτε ελεύθερη φωνή γιατί νευριάζουν” πρόσθεσε, ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος στο “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” της Τετάρτης.

“Όσο για τα ρεπορτάζ, τα οποία λες ότι κάνεις καλά, να σε ενημερώσω ότι το ρεπορτάζ που έκανες στην περίπτωση τη δική μου, ότι λιποθύμησα και με πήγαν στο νοσοκομείο, τότε που χτύπησα το κεφάλι μου, ήταν παντελώς ψεύτικο. Δεν έκανα τίποτα. Ξέρεις γιατί; Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος γνωρίζει”.

Γιώργος Λιάγκας Λάκης Λαζόπουλος

