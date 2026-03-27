Ντέσσυ Κουβελογιάννη για Αγγελική Ηλιάδη: Έβγαινε και έλεγε ότι ήταν απόφαση της να είναι μόνο στον στενό κύκλο του Λαζαρίδη

Η Ντέσσυ Κουβελογιάννη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Buoungiorno με την Φαίη Σκορδά, όπως παρακολουθήσαμε την Παρασκευή στο MEGA.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην απόφαση της Αγγελικής Ηλιάδη να μιλήσει, έπειτα από πολλά χρόνια, για την σχέση και την καθημερινότητα με τον αείμνηστο Μπάμπη Λαζαρίδη.

Ειδικότερα, η Ντέσσυ Κουβελογιάννη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως αυτό, θέλει μια άλλη προσέγγιση γιατί υπάρχουν και παιδιά. Και δεν υπάρχει μόνο ο γιος της Αγγελικής, ο Μπάμπης, υπάρχει και ένα παιδί από τον προηγούμενο γάμο του συγχωρεμένου Μπάμπη Λαζαρίδη. Έτυχε να γνωρίζω τον Μπάμπη, προσωπικά, δεν ξέρω αν ήταν κακοποιητικός και αν ισχύουν όλα αυτά”.

“Όχι, όμως, ότι δεν την πιστεύω κιόλας. Μάλιστα τότε, όταν είχα εκπομπή, ήταν η περίοδος που έβγαιναν οι γονείς της Αγγελικής και ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Αυτό που είπε ισχύει, ότι είχε αποτραβηχτεί και ήταν μόνο στον πολύ στενό κύκλο του Μπάμπη με το μωρό τους”.

“Τότε, όμως, η Αγγελική έβγαινε και έλεγε ότι “είναι δική μου απόφαση, δεν θέλω να έχω σχέση”. Εάν από πίσω κρυβόταν “εντολή Μπάμπη”, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ντέσσυ Κουβελογιάννη στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά.