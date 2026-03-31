MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μίνως Μάτσας: Η Μαρινέλλα υπήρξε για μένα ένα συγγενικό πρόσωπο

|
THESTIVAL TEAM

Ο Μίνως Μάτσας μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια της Μαρινέλλας,στην κάμερα του Πρωινού του ANT1 και εξομολογήθηκε προσωπικές μνήμες και άγνωστες στιγμές από τη σχέση τους.

«Η Μαρινέλλα υπήρξε για μένα ένα συγγενικό πρόσωπο. Τη θυμάμαι στην εταιρεία, όταν η εταιρεία ήταν στη Χαριλάου Τρικούπη, εγώ πρέπει να ήμουνα έξι-επτά χρονών, αλλά θυμάμαι πολύ έντονα ερχόταν με τον Τόλη και την Τζωρτίνα, την κόρη της», είπε αρχικά.

Ο ίδιος σκιαγράφησε την εικόνα που είχε από εκείνη, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνιδα: «Θυμάμαι έναν άνθρωπο όμορφο, φωτεινό, γεμάτη ενέργεια και μια καλοσύνη τρομερή στο χαμόγελό της. Προφανώς με τα χρόνια, που πήγαινα και στις ηχογραφήσεις με τον πατέρα μου, την είδα σαν καλλιτέχνη με αυτή τη φωνή που όλη η Ελλάδα γνωρίζει».

Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις του έχει και μια προσωπική τους συνομιλία, με χιούμορ και οικειότητα: «Η άτιμη, μου λέει, έχω περάσει τρεις γενιές. Τον παππού σου, τον πατέρα σου και σένα. Και της λέω, “πρόσεχε γιατί η τέταρτη γενιά είναι εδώ, ο Σαμουήλ Junior, και πρέπει να τα έχεις καλά μαζί του για να σου κάνει συμβόλαιο”. Οπότε της λέω, δεν είναι τρεις γενιές, είναι τέσσερις γενιές. Και μου έλεγε, “αχ, είμαι η μητέρα Ελλάδα, είμαι η μητέρα Ελλάδα”. Της λέω, “εντάξει, δεν είσαι και σαν την Ακρόπολη”».

Κλείνοντας, ο Μίνως Μάτσας απέδωσε φόρο τιμής στη σπουδαία ερμηνεύτρια, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική της παρουσία: «Εγώ νομίζω ότι η Μαρινέλλα είναι ανάμεσά μας. Εδώ, σε αυτό το στούντιο, τελευταία φορά ήρθε το 2024, και ήμασταν μέσα με τον ηχολήπτη και λέγαμε, τι είναι αυτή η φωνή; Φαινόμενο. Αυτές οι φωνές βγαίνουνε κάθε εκατό χρόνια… Μία τρομερή προσωπικότητα, με μία μοναδική φωνή και εμφάνιση επάνω στη σκηνή, η οποία μοίραζε το φως της και τη μουσική της στους ανθρώπους και έπαιρνε χαρά από το κοινό».

«Ας τη θυμόμαστε όπως πραγματικά ήτανε. Γνήσια, αυθεντική, λαμπερή, χαμογελαστή και με αυτό το χαμόγελο, το οποίο αν το έβλεπες… “τελείωνες”», κατέληξε.

Μαρινέλλα Μίνως Μάτσας

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

