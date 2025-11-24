Μιμή Ντενίση: Η Μαριτίνα προσπαθεί περισσότερο να σκηνοθετεί τη ζωή μου απ’ ό,τι εγώ τη δική της

Η Μιμή Ντενίση μίλησε στο περιοδικό Gala. H λαμπερή πρωταγωνίστρια και επιχειρηματίας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μητρότητα που δοκιμάστηκε από την απόσταση και τη σχέση με την κόρη της, αλλά και για τη συμβουλή που θα έδινε σήμερα στη νεότερη εκδοχή της.

-Πώς ορίζετε πλέον την έννοια της ευτυχίας σε σύγκριση με παλαιότερα; Αν, ας πούμε, η ευτυχία ήταν ρόλος στο θέατρο, πώς θα τον παίζατε; Με χιούμορ, συγκίνηση ή και τα δύο;

Και με τα δύο. Η ευτυχία ξεκινάει από μέσα μας. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα απόφασης. Όλοι μας έχουμε ζήσει κακές εποχές, δραματικές στιγμές, απώλειες. Είναι θέμα απόφασης το αν θα γκρινιάζεις κάθε μέρα για τα στραβά που σου έτυχαν ή αν θα ευχαριστείς για τα καλά που έχεις.

-Πώς αισθανθήκατε όταν η κόρη σας έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα απογαλακτισμού, όταν σπούδαζε εκτός Ελλάδος και δεν έμενε μαζί σας; Πώς βιώσατε τη μητρότητα από απόσταση; Μπαίνατε στον πειρασμό να της στέλνετε SMS σκηνοθεσίας για τη ζωή της;

Η κόρη μου έχει τελειώσει τις σπουδές της, επέστρεψε στην Ελλάδα και συνεχίζει στην Αθήνα τις σπουδές της για το μάστερ της. Παράλληλα κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα. Μένουμε όμως πάντα μαζί γιατί περνάμε καλά και οι δύο. Όσο για τα SMS, μου τα στέλνει εκείνη, διότι προσπαθεί πολύ περισσότερο να σκηνοθετεί τη δική μου ζωή απ’ ό,τι εγώ τη δική της.

-Και για το τέλος, αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω και να μιλήσετε στη Μιμή των 80s, την εποχή που ξεκινούσατε την καριέρα σας, τι θα της λέγατε να αποφύγει και σε τι να ορμήσει χωρίς φόβο;

Θα της έλεγα να είναι πολύ περισσότερο ο αληθινός της εαυτός, όπως είναι τώρα, πράγμα αδύνατον όμως, γιατί στο ξεκίνημά σου η ανασφάλεια αλλά και η νεανική ματαιοδοξία δεν σε αφήνουν να προβάλεις τα ουσιαστικά σου χαρίσματα.