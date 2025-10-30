MENOY

Μαρίνα Σάττι: Υπήρξε περίοδος πολυετούς δουλειάς οπότε χρειάζεται απόσταση και σκέψη

Την Μαρίνα Σάττι συνάντησε ο Γρηγόρης Μπάκας, το πρωινό της Πέμπτης, όπως είδαμε στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε για μια ακόμα φορά την διάθεση να κάνει μια παύση στην καλλιτεχνική της διαδρομή.

Ειδικότερα, η Μαρίνα Σάττι σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, θα δούμε. Έχουμε στην Αμερική μόνο εμφανίσεις τον Δεκέμβριο, μας έχει μείνει αυτό, που είναι το Pop Tour που κάναμε όλο το καλοκαίρι. Είναι υποψήφιο το “Lola” στα VMAs της Αγγλίας για την κινηματογράφηση του”, σημείωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

“Δεν σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο επαγγελματικά. Έχει υπάρξει μια περίοδος πολυετούς δουλειάς, θα έλεγα, οπότε χρειάζεται λίγη απόσταση και σκέψη”, τόνισε στη συνέχεια η Μαρίνα Σάττι.

“Σίγουρα την χρειάζομαι αυτή την ξεκούραση. Η ξεκούραση, όμως, είναι σε όλα τα κομμάτια. Κάθε φορά, όταν φτιάχνεις κάτι, απλά παίρνεις μια απόσταση για να το κοιτάξεις από μακριά και να δεις ποιος είσαι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, αυτό το φυσιολογικό που κάνουμε όλοι” συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρίνα Σάττι στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Μαρίνα Σάττι

