Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο για τη τραγουδίστρια

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα η Μαρίνα Σάττι, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα υγείας που δεν έχει γίνει γνωστό.

«Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων», ανέφερε προ ημερών η ανακοίνωση των συνεργατών της.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Πρωινό, σήμερα η Μαρίνα Σάττι αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η ρεπόρτερ Μάρω Κανελλάκη σημείωσε στο Πρωινό: «Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να λάβει εξιτήριο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της είναι καλύτερη».