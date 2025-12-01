MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο για τη τραγουδίστρια

|
THESTIVAL TEAM

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα η Μαρίνα Σάττι, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα υγείας που δεν έχει γίνει γνωστό.

«Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων», ανέφερε προ ημερών η ανακοίνωση των συνεργατών της.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Πρωινό, σήμερα η Μαρίνα Σάττι αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η ρεπόρτερ Μάρω Κανελλάκη σημείωσε στο Πρωινό: «Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να λάβει εξιτήριο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της είναι καλύτερη».

Μαρίνα Σάττι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ξέσπασε η Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ: “Δέχτηκα λεκτικές επιθέσεις για τη γυναικεία μου υπόσταση”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Κάλας: Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Φρίκη στην Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης υλικού με σατανιστικό περιεχόμενο και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τσιάρας: Κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για τους αγρότες – Εξομαλύνεται η διαδικασία των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Νιώθω αρκετές εσωτερικές διακυμάνσεις και έντονα συναισθήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

IRIS: Υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις από αύριο – Τι ισχύει με τα πρόστιμα και τα όρια συναλλαγών