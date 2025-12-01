Μαρίνα Σάττι: Εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο για τη τραγουδίστρια
THESTIVAL TEAM
Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα η Μαρίνα Σάττι, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα υγείας που δεν έχει γίνει γνωστό.
«Χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων», ανέφερε προ ημερών η ανακοίνωση των συνεργατών της.
Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Πρωινό, σήμερα η Μαρίνα Σάττι αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
Η ρεπόρτερ Μάρω Κανελλάκη σημείωσε στο Πρωινό: «Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να λάβει εξιτήριο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της είναι καλύτερη».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Έκρυθμη η κατάσταση με τους αγρότες έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας – “Θα γεμίσουμε τρακτέρ τη χώρα”
- Νίκος Οικονομόπουλος: Ποτέ μου δεν ψωνίστηκα λόγω τιμής, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό
- Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος – Θα γίνει εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων