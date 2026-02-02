Λάμπρος Κωνσταντάρας: Όλοι οι αντίπαλοι είναι υπολογίσιμοι και δεν υποτιμάμε κανέναν

Δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star και τον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος απάντησε για τον ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου.

«Η τράπουλα δεν ανακατεύτηκε ξανά με την έλευση της Κατερίνας Καραβάτου, ήταν ανακατεμένη από πριν», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια: «Αν χρειάζομαι κάποιον άλλον απέναντι για να γίνω πιο γρήγορος, τότε έχω πρόβλημα. Θα δω την εκπομπή της Κατερίνας με την ησυχία μου και θα την αξιολογήσω. Όλοι οι αντίπαλοι είναι υπολογίσιμοι, δεν υποτιμάμε κανέναν και τους αντιμετωπίζουμε όλους το ίδιο.

Το ότι άλλαξε μόνο η παρουσιάστρια στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και όλα τα άλλα έμειναν ίδια, είναι πρόβλημα του καναλιού. Εμένα με νοιάζε τι κάνει η δική μας εκπομπή. Εμένα με νοιάζει να είμαστε εμείς πολύ καλοί».

Κλείνοντας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας απάντησε για το μέλλον: «Δεν έχουμε κάνει ακόμα συζητήσεις για του χρόνου. Σαν εκπομπή είμαστε ακόμα στα… μπετά, πρέπει να χτιστεί κάτι ωραίο. Θα ήθελα να συνεχίσω και του χρόνου στο Open, αισθάνομαι πολύ ωραία εδώ που είμαι».