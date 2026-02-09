Λάμπρος Κωνσταντάρας για Δημήτρη Παπανώτα: Δεν ζήτησε γονυπετής συγνώμη ως όφειλε για την αισχρή δήλωση του

Με την “κόντρα” ανάμεσα στην Ελένη Βουλγαράκη και τον Δημήτρη Παπανώτα ασχολήθηκαν, την Κυριακή, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου στο “Ραντεβού το ΣΚ” του OPEN με αφορμή ένα σχετικό σχόλιο της Μαρίας Τζομπανάκη στη νέα της συνέντευξη..

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής επέλεξε να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση για τον συνεργάτη της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην πρωινή ζώνη του Alpha.

Ειδικότερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είδατε ότι όλη την εβδομάδα, αρχής γενομένης δεν θυμάμαι ποια μέρα έγινε η έκρηξη, τα άρθρα και οι αναφορές που έκαναν sites και εκπομπές ήταν πολλά γι’ αυτό το θέμα. Για το τι είπε ο Δημήτρης Παπανώτας, τι έχει δικαίωμα να κάνει η Ελένη Βουλγαράκη, πως “αναγκάστηκε” η ίδια να συρθεί και να απαντήσει”.

“Λες και πρέπει να δώσει, να πούμε, αναφορά σε κάποιον για το αν θα πάει στην Πορτογαλία, αν θα παντρευτεί, αν θα κάνει παιδί, αν θα γυρίσει, αν θα χωρίσει”.

Τις επόμενες μέρες στο Happy Day κατάλαβαν ότι παραδυναμιτίστηκε το κλίμα. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και η Κατερίνα Καινούργιου, που ‘ναι στον Alpha, πήρε θέση ανοιχτά υπέρ της Ελένης όπως, νομίζω, το 99% των ανθρώπων. Βάζω 99% γιατί μπορεί κάτι να μας ξέφυγε

“Ο Δημήτρης Παπανώτας δεν μάζεψε τίποτα, ούτε συγνώμη είπε. Ήταν μια αισχρή δήλωση που δεν την μάζεψε και δεν ζήτησε γονυπετής συγνώμη ως όφειλε. Και όταν είσαι και τόσα χρόνια αλλά… τελοσπάντων” συμπλήρωσε ακόμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον αέρα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” στο OPEN.