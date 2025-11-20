Λάκης Γαβαλάς: Υπάρχει ένα άτομο που δεν το συγχωρώ, αισθάνομαι μίσος

Για όσα τον πλήγωσαν στο παρελθόν μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος ήταν καλεσμένος στον Κωνσταντίνο Καμέα και στην εκπομπή Status του Astra TV, τονίζοντας ότι δεν έχει συγχωρήσει όλους όσοι, κατά την άποψή του, τον αδίκησαν.

«Όχι, δεν τους έχω συγχωρέσει όλους. Υπάρχει ένα άτομο από τη διοίκηση, την οικονομική, που όχι μόνο δεν το συγχωρώ, θέλω να καταδικαστεί κιόλας, με μακροχρόνια κακία», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Το έχω εξομολογηθεί και στον πνευματικό μου, ενώ συγχωρώ εύκολα. Αλλά αυτό το άτομο έκανε πολύ άσχημα πράγματα για να καλύψει δικές του υποθέσεις. Πράγματα που παρέβλεψε και το κράτος, γιατί δεν ήθελε να διχάσει το θέμα το ότι “ήμασταν αυστηροί με τον Γαβαλά”, να το διχάσει μαζί με άλλους που ήταν επίσης υπαίτιοι. Αυτό το άτομο δεν το συγχωρώ, αλλά αισθάνομαι και μίσος».

Σε ερώτηση αν υπερβάλλει, απάντησε με βεβαιότητα: «Όσοι βλέπουν την εκπομπή σου και ξέρουν τι εννοώ, νομίζω ότι αισθάνονται το ίδιο. Άλλωστε αυτοί με προέτρεψαν να το ενδυναμώσω».

Όσο για το αν υπάρχει κάτι που ο κόσμος δεν γνωρίζει για εκείνον, ο ίδιος αποκάλυψε με χιούμορ: «Τώρα πια το παγκόσμιο σύστημα ξέρει ότι δεν τρώω αγγούρι και είμαι αλλεργικός. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο: στο αριστερό μου πόδι έχω κότσι, που με δυσκολεύει και δεν μπορώ να φορέσω ξώφτερνα παπούτσια και θα πρέπει να το εγχειρήσω».