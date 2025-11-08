MENOY

Λάκης Γαβαλάς: "Φυλακή έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου"

THESTIVAL TEAM

Για τα τραύματα μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος ήταν καλεσμένος το πρωί του Σαββάτου (8/11) στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη “Ζω καλά”, κάνοντας αναφορά τόσο στην παιδική του ηλικία όσο και στην περίοδο που κλήθηκε να ζήσει στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, ο Λάκης Γαβαλάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τραύμα είσαι ανοιχτό, τραύμα που το αγαπώ. Και, αν μου φύγεις, θα χαθώ. Μεταγενέστερα το θεώρησα τραύμα, κάτι που μπορεί να συνέβη στην παιδική μου ηλικία, αρκεί μετά να καταλάβεις ότι ήταν ένα τραύμα το οποίο δεν θες να το επαναλάβεις. Θες να το αποφύγεις και να δεχθείς ένα άλλο τραύμα. Γιατί χωρίς τραύματα στην ζωή… δεν γίνεται ζωή”.

“Η φυλακή δεν ήταν τραύμα, όχι. Φυλακή έχω κάνει πολλές φορές στη ζωή μου και, αν θες, να σου το αναλύσω. Όταν ήμουν στα βαγόνια για οκτώ ώρες, όρθιος, στρυμωγμένος, για να πάω από τη Ρώμη στο Μιλάνο… Όταν έχω μπει σε πανσιόν μαζί με άλλα πέντε άτομα προκειμένου να χορέψουμε το βράδυ … Τι φυλακή; Τι να μου κάνει, τώρα, το κελί της φυλακής ή η ΓΑΔΑ; Αυτά ήταν luxury σαλόνια”.

“Τα πιο μεγάλα τραύματα τα ζούμε σαν παιδιά. Μεγάλωσα σε μια συνοικία του Πειραιά, τον Κορυδαλλό ο οποίος με φιλοξένησε πολλαπλά. Μία γιατί μεγάλωσα εκεί μέχρι πριν φύγω για την Ιταλία, μετά πήγα φυλακή και μετά έδειξα το βιβλίο μου στο δημαρχείο Κορυδαλλού. Όπου τελικά ήταν τρεις πόρτες. Η μια ήταν η φυλακή, η άλλη του δημαρχείου και απέναντι ήταν το σπίτι μου” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Λάκης Γαβαλάς στην ενημερωτική εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ.

