Ηλιάνα Παπαγεωργίου: “Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα” – Η αναφορά στην Έλενα Χριστοπούλου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη το μεσημέρι της Παρασκευής στη Ζήνα Κουτσελίνη και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR. Μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια και μοντέλο μίλησε για τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πλέον τα συναισθήματά της, αλλά και για τη δικαστική της διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραδέχθηκε αρχικά πως “δεν λέω τα μυστικά μου, όχι. Ίσως να έλεγα το μισό μυστικό μου, ολόκληρο όμως πια δεν θα το έλεγα”.

“Νομίζω ότι η ζωή σου έχει φτιάξει αυτόν τον χαρακτήρα που έχεις τώρα γιατί είδες και προδοσίες και πραγματάκια, τρίφτηκες μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις” υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια για να τοποθετηθεί τότε η κριτής του GNTM ως εξής. “Ναι, ισχύει αυτό και το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι, το αναγνωρίζω και το καταλαβαίνω. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν είμαι πια αυτό το κορίτσι που είχε τη χαρά, την αφέλεια και όλη αυτή την ελευθερία και την εμπιστοσύνη”.

“Σίγουρα πια είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Τα σκέφτομαι δύο και τρεις φορές όλα πλέον”.



“Με την Έλενα Χριστοπούλου υπάρχει πλέον μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο” συμπλήρωσε ακόμα, με φειδώ, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή του STAR.