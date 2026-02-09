MENOY

Η Δανάη Μπάρκα ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύντροφό της – Η τρυφερή ανάρτηση

THESTIVAL TEAM

Η Δανάη Μπάρκα δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή στα social media.

Τους τελευταίους μήνες η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, είναι σε σχέση με έναν γοητευτικό επιχειρηματία με τον οποίο κάνουν συνεχώς ταξίδια και εκδρομές, ζώντας «στο φουλ» τον έρωτά τους.

Παρόλο που το πρώτο διάστημα της σχέσης τους, η Δανάη Μπάρκα απέφευγε να δημοσιεύσει το οτιδήποτε για τη σχέση τους, πλέον οι δυο τους έχουν σταματήσει να κρύβονται.

Το ζευγάρι συχνά μοιράζεται κοινές τους στιγμές στα social media ενώ η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο της Δανάης Μπάρκα.

Σήμερα, ο αγαπημένος της δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους από μια έξοδό τους σε ένα καφέ με τους δυο τους να ποζάρουν δίπλα δίπλα χαμογελαστοί.

«Είμαι υπερ του να γιορτάζουμε τον έρωτα. Έχω Άγιο Βαλεντίνο καθημερινά» είχε δηλώσει πρόσφατα η Δανάη Μπάρκα με αφορμή την επικείμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

