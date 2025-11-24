MENOY

LIFESTYLE

H Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της

THESTIVAL TEAM

Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως περνά μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή το τελευταίο διάστημα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια βρίσκεται σε σχέση και απολαμβάνει ξεχωριστές στιγμές με τον σύντροφό της.

Ξημερώματα Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή κοινή φωτογραφία από ταξίδι τους, με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της. Στην ανάρτηση έγραψε «Happy Birthday», συνοδεύοντάς το με μια κόκκινη καρδιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι σήμερα, η Δανάη Μπάρκα δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως την ταυτότητα του αγαπημένου της, αν και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πρόκειται για επιχειρηματία από τη Σέριφο.

Δανάη Μπάρκα

