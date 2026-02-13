Γιώργος Λιάγκας κατά Γιάννη Στάνκογλου: Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός

Στην κόντρα των τελευταίων ημερών ανάμεσα στον Γιάννη Σμαραγδή και στον Γιάννη Στάνκογλου αναφέρθηκε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

Ο παρουσιαστής έστρεψε τα βέλη του κατά του ηθοποιού, μετά την ανάρτηση που έκανε για τον Γιάννη Σμαραγδή και την άγνωστη συνάντησή τους πριν από αρκετά χρόνια.

«Λοιπόν. Πρώτον, ένας σκηνοθέτης χωρίς μνήμη δεν είναι κατ’ ανάγκη, κακός σκηνοθέτης. Πάμε δεύτερον. Πολλές φορές συναντάμε κάποιους ανθρώπους πριν από χρόνια, το παθαίνω κι εγώ, που μας είναι τόσο παντελώς αδιάφοροι που πραγματικά δεν τους θυμόμαστε.

Ειδικά αν εγώ βρεθώ σε ένα μπαρ, με έναν άνθρωπο -δεν το λέω για τον Στάνκογλου-, αλλά λέω πώς μπορεί να σκέφτεται ο Σμαραγδής, με έναν άνθρωπο που μου περνάει αδιάφορος και δίπλα είναι ο Κόπολα και η Γκολίνο, μπορεί πραγματικά μετά από χρόνια η αφαιρετική μνήμη να με κάνει να θυμάμαι μόνο τον Κόπολα κι όχι τον Στάνκογλου. Δηλαδή του πέρασε αδιάφορο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Αυτό του είπε ο Σμαραγδής. “Μεγάλε δεν σε βλέπω”. Γιατί να είναι υποτιμητικό το “δεν σε βλέπω” και να μην είναι… ένας σκηνοθέτης που κάνει 800.000 εισιτήρια με δύο ταινίες και να του λένε ότι είναι κακός σκηνοθέτης. Ο Στάνκογλου έχει κριθεί κατά μόνας ως επιτυχημένος; Από πού;

Εδώ ο άλλος πάει μόνος του, κάνει δύο ταινίες, μόνος του: Γιάννης Σμαραγδής. Και κάνει 800 χιλιάρικα; Ναι θα τους συγκρίνουμε. Εγώ κάθομαι και κρίνομαι καθημερινά για 30 χρόνια. Είμαι επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Κόβω εισιτήρια εγώ. Όλοι μας κόβουμε. Ο Στάνκογλου έχει κάνει ποτέ μία ταινία και να κόψει 800.000 εισιτήρια και να κριθεί επιτυχημένος ως σκηνοθέτης;

Ότι είναι ένας καλός ηθοποιός ο Στάνκογλου είναι υποκειμενικό. Και για μένα είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Εξαιρετικός. Όμως, είναι υποκειμενικό. Δεν έχει μετρηθεί. Ότι ο Σμαραγδής είναι κακός σκηνοθέτης, εδώ δεν είναι υποκειμενικό. Έχει μετρηθεί.

Όταν κάνεις 800.000 εισιτήρια δεν μπορεί να είσαι κακός. Δεν μπορεί να είσαι κακός με 800.000 εισιτήρια, επειδή είσαι δεξιός. Γιατί αυτό που τους πείραξε με τον Σμαραγδή, δεν είναι αν κάνει ηθογραφία ή όχι, είναι ότι είναι δεξιός που κάνει 800.000 εισιτήρια.

Αν είσαι μάγκας λοιπόν, μπορείς να βγεις… “Δεν μ’ αρέσει , όμως δεν μπορώ να μην τον αναγνωρίσω”. Εκεί είσαι μάγκας. Αλλιώς είσαι μονικούλης. Ας βγει λοιπόν ο Στάνκογλου να πει, εμένα δεν μ’ αρέσει, όμως μπράβο του που έκανε 800.000. Εκεί είσαι μάγκας. Αλλιώς, είσαι εμμονικούλης, επειδή είναι δεξιούλης».