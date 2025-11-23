MENOY

LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: Πάγωσα όταν είδα πως έπιασαν τη Δήμητρα Μαργέτη, την είχα γνωρίσει ένα μήνα πριν

|
THESTIVAL TEAM

Στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου παραχώρησε συνέντευξη ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το επεισόδιο της 10ης Εντολής με τους σατανιστές, αποκαλύπτοντας πως είχε γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη, ένα μήνα πριν τη συλλάβουν.

Παλιότερα οι ρόλοι σας ήταν λίγο… περίεργοι και μισητοί. Τότε τι σας έλεγαν στο δρόμο;

Τότε μου λέγανε περισσότερα, αρέσει στον κόσμο αυτή η αρρώστια.

Μας έχει στιγματίσει το επεισόδιο της 10ης Εντολής με τους σατανιστές, όπου πρωταγωνιστούσατε…

Ήταν συγκλονιστικό και ήταν και το πρώτο μου. Έχω γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη έναν μήνα πριν την πιάσουν. Είχε σχέση με έναν φίλο μου, εγώ σχέση με μια φίλη της και τότε ήμουν φαντάρος και πήγα στο ΚΨΜ να αγοράσω κάτι και είδα στην τηλεόραση ότι είχαν πιάσει τη Δήμητρα. Πάγωσα… Βέβαια, όταν λέω την είχα γνωρίσει, εννοώ ότι είχαμε περάσει ένα βράδυ μαζί.

Αν σας έκανε ο Πάνος Κοκκινόπουλος μια αντίστοιχη πρόταση τώρα, θα το κάνατε;

Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Αυτά τα αυτοτελή για εμάς τους ηθοποιούς είναι πολύ ωραία, γιατί μπορεί να κάνεις ένα ή τρία μέσα στο χρόνο και να είναι τελείως διαφορετικά. Αυτό για εμάς είναι πολύ καλή τροφή, γουστάρουμε.

