Γιάννης Στάνκογλου για το διαζύγιο: Έχω συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου, το ζήτησα από την πρώτη μέρα

Μία εφ’ όλης της ύλης κουβέντα με τους οικοδεσπότες του “Στούντιο 4” είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος, μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, τα βήματα που ακολούθησε για να φτάσει στο σήμερα και τη σχέση με τα δύο του παιδιά μετά το διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του.

«Έχω συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου. Θα έρθουν Σάββατο βράδυ στο σπίτι τα παιδιά και θα φύγουν Τρίτη βράδυ. Το ζήτησα από την πρώτη μέρα, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ένας άλλος Γιάννης», εξομολογείται ο Γιάννης Στάνκογλου και προσθέτει:

«Τα παιδιά το πήραν πολύ ήπια, έχει να κάνει και με το πώς τους το εξηγήσαμε. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις με τη μαμά».

«Ξυπνώ 7 παρά για να μαγειρέψω για τα παιδιά μου και να πάω τον γιο μου στο σχολείο. Πριν έρθω εδώ, τους έφτιαξα ένα γιουβετσάκι. Το να είμαι ελεύθερος είναι δική μου επιλογή. Κοντεύω πενταετία (ελεύθερος). Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους κι είναι ωραία. Έχω ένα σπίτι και μπορώ να μαγειρεύω, να βλέπω ταινία. Περνώ πολύ όμορφα και γενικά έχω πολλή χαρά για τη ζωή», δηλώνει σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο από ό,τι τον πρόσεχα πριν 5 χρόνια. Γυμνάζομαι στο σπίτι όσο μπορώ, τρώω σωστά. Έχω χαλαρώσει με το ποτό, χτύπα ξύλο. Περνώ πολύ όμορφα 3,5 ημέρες με τα παιδιά μου. Αλλάζει το μέσα μου. Από εκεί και πέρα, το να έχεις μια καλή παρέα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς ξανά» περιέγραψε ο Γιάννης Στάνκογλου.