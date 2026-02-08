Γιάννης Στάνκογλου: Δεν μ’ αρέσει καθόλου ο Γιάννης Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης

Με αφορμή την θεατρική και τηλεοπτική του παρουσία αυτή τη σεζόν, ο Γιάννης Στάνκογλου έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα είπαμε” και την δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη όπως παρακολουθήσαμε το Σάββατο στην ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, δε, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής μίλησε για την αρχική άρνηση που είχε προς την τηλεόραση ενώ κλήθηκε να εκφέρει την προσωπική του άποψη για το έργο του Γιάννη Σμαραγδή.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Στάνκογλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στην αρχή ήμουν πάρα πολύ αρνητικός απέναντι στην τηλεόραση. Με έπαιρναν συνέχεια για να κάνω σίριαλ και έλεγα όχι. Κάποια στιγμή, αφού έκανα, είδα ότι και με βοηθούσε οικονομικά και ο κόσμος με γνώρισε λίγο παραπάνω και ‘ρχεται στο θέατρο γι’ αυτό. Από κει και πέρα, όμως, το θέατρο είναι το σπίτι μου με κάποιο τρόπο και εκεί θέλω να κρίνομαι περισσότερο”.

Όταν ρωτήθηκε, στη συνέχεια, αν είδε τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή στις σκοτεινές αίθουσες, ο Γιάννης Στάνκογλου αποκρίθηκε ως εξής στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη στην ΕΡΤ.

“Δεν είδα τον “Καποδίστρια”, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει”.

“Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να ‘χε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα”.