Γιάννης Γιοκαρίνης: Αν δεν ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι “Ευλαμπία”

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, μιλώντας για τη συνεργασία τους και υπενθυμίζοντας ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει εκείνος, η μεγάλη επιτυχία του «Ευλαμπία» δεν θα είχε συμπεριληφθεί σε δίσκο του.

Ο τραγουδιστής μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή «Συνδέσεις» για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, αναφέροντας πως, παρότι είχε δημιουργήσει πολλά τραγούδια και τα παρουσίαζε σε δισκογραφικές εταιρείες, οι περισσότεροι τα απέρριπταν θεωρώντας τα «αναρχικά» — ακόμη και την «Ευλαμπία», που εν τέλει γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η αντιμετώπιση αυτή τον είχε απογοητεύσει, ο Διονύσης Σαββόπουλος όμως πίστεψε στη δουλειά του και τον στήριξε: «Μεγάλη απώλεια, αλλά μένει το έργο του Διονύση. Αν δεν ήταν ο Διονύσης δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι “Ευλαμπία”. Είχα φτιάξει αρκετά τραγούδια και τα πήγαινα σε διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι ωραία, αλλά οι περισσότεροι τα τραγούδια μου τα θεωρούσαν αναρχικά. Δηλαδή θεωρούσαν αναρχικιά την Ευλαμπία επειδή “είχε ξεπετάξει τον Κολωνό” και με είχαν απογοητεύσει».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Γιοκαρίνης εξήγησε πως ο παραγωγός Θοδωρής Μανίκας έπαιξε τα τραγούδια του στον τραγουδοποιό και συνθέτη, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και ζήτησε να τον γνωρίσει: «Μέχρι που ο παραγωγός Θοδωρής Μανίκας του έβαλε τα τραγούδια και ο Διονύσης Σαββόπουλος ζήτησε να με γνωρίσει. Πήγα στη Lyra. Ακούει τα τραγούδια και ξεκινάμε τις ηχογραφήσεις. Όταν ήρθε στο στούντιο του είπα ότι δεν θα βάλω στον δίσκο την “Ευλαμπία” και μου λέει: “Είσαι καλά; Την Ευλαμπία δεν θα βάλεις; Είναι εμπνευσμένο κομμάτι”. Κι όντως τον άκουσα με σεβασμό».