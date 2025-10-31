Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το να λένε ότι έχω επιλέξει τον Χρήστο Μάστορα, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι προσβλητικό και για τον ίδιο

Τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη υποδέχθηκε αυτή την εβδομάδα στο podcast του ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος. Το γνωστό μοντέλο και Instagramer μίλησε για την προσωπική της ζωή στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα και παραδέχθηκε πως, από την πρώτη στιγμή που τον αντίκρισε, ήξερε ότι είναι ο άντρας της ζωής της.

«Κάποιες φορές είναι σαν να είμαι δύο άνθρωποι. Κάποιες φορές είμαι παγοκολώνα και άλλες φορές είμαι πολύ αγκαλίτσας. Είμαι μοναχική πολλές φορές και προσπαθώ να το εξηγώ στους γύρω μου. Η μόνη στιγμή που είμαι πιο τρυφερή, είναι στο σύντροφό μου», δηλώνει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

«Δεν είμαι ζηλιάρα αλλά ούτε και ο Χρήστος είναι. Στην αρχή της σχέσης που υπάρχει το πάθος και όλα αυτά είναι λογικό να υπάρχει ζήλεια, αλλά πλέον υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους δύο. Ένα πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω στον Χρήστο είναι ότι υπεραναλύει τα πάντα», τονίζει.

«Το να λένε ότι έχω επιλέξει τον Χρήστο Μάστορα, επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι προσβλητικό και για τον ίδιο. Δηλαδή τον χαρακτηρίζουν ως ένα απλά διάσημο πρόσωπο. Εμένα δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να ακούω για εμένα και τον Χρήστο», απαντά σε σχετική ερώτηση η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Περιγράφοντας τη γνωριμία και την πορεία της σχέσης τους, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εξομολογείται:

«Ήξερα από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα ότι είναι ο άνθρωπός μου. Ήξερα ότι θα περάσω χρόνια μαζί του και έχω να μάθω πολλά. Ο Χρήστος είναι ευφυής, είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι δοτικός και πολλά άλλα. Δεν σκέφτομαι τον γάμο αυτή τη στιγμή. Η ιδέα του γάμου νιώθω ότι δεν μου ταιριάζει. Αν ο Χρήστος μου έκανε πρόταση γάμου αύριο, επειδή τον αγαπάω πολύ και είμαστε καλά εννοείται ότι θα έλεγα ναι. Είναι ο άνθρωπος μου αλλά δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».