Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30

THESTIVAL TEAM

Την πρόθεσή της να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση με τον Χρήστο Μάστορα και να παντρευτούν, εξέφρασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, δηλώνοντας πως αφού έκλεισε τα 30 σκέφτεται πιο σοβαρά το σενάριο ενός γάμου.

Το μοντέλο θα είναι η επόμενη καλεσμένη στο vidcast «Ansestea» στο YouTube και σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο «Πρωινό», η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε, εάν «της έκανε αύριο πρόταση γάμου ο σύντροφός της».

Τότε, το μοντέλο εξήγησε ότι όχι μόνο θα ανταποκρινόταν θετικά στο κεφάλαιο του γάμου, αλλά πως στο πρόσωπο του τραγουδιστή βλέπει έναν καλό πατέρα: «Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς ο Χρήστος. Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30», τονίζει χαρακτηριστικά.

