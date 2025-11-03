MENOY

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο Μάστορα, εννοείται

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετά από πολύ καιρό αποφάσισε να κάνει δηλώσεις για την προσωπική της ζωή, με τον Χρήστο Μάστορα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα λίγο πριν φύγει για ένα επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Η γνωστή influencer, Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε για τα επόμενα επαγγελματικά σχέδιά της αλλά και για το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Χρήστο Μάστορα.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τις αμοιβές των youtubers, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε: «Εγώ δεν είμαι youtuber, δεν ξέρω. έχω τις εταιρίες μου, μια χαρά είμαστε. Αυτά. Φιλάκια! Είναι ένα εισόδημα από το youtube που ζει κάποιος αξιοπρεπέστατα αν κάνει καλά τη δουλειά του. Παντού πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου».

Για το ενδεχόμενο να τη δούμε να παρουσιάζει εκπομπή απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η τηλεόραση. Δεν είναι καθόλου στο στυλ μου. Με βλέπεις εμένα να μπορώ να κάνω τηλεόραση; Με τίποτα, εκεί στο youtube και τα δικά μου, ωραία είμαι».

Επίσης, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε για το ενδεχόμενο ενός γάμου: «Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου ο γάμος. Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο, εννοείται μαζί του τα σκέφτομαι όλα».

