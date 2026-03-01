Γαρυφαλλιά Καληφώνη μετά το ιρανικό χτύπημα στο Ντουμπάι: “Γυρίσαμε στο τσακ”

Μετά το χτύπημα του Ιράν στο Ντουμπάι, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη καθησύχασε τους ακόλουθους της, αναφέροντας ότι επέστρεψε με τον Χρήστο Μάστορα στην Ελλάδα, λίγο πριν ξεσπάσουν τα γεγονότα.

Το ζευγάρι έκανε πριν από λίγες ημέρες διακοπές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το μοντέλο δημοσίευε φωτογραφίες στα social media από το ταξίδι τους, ωστόσο οι διαδικτυακοί της φίλοι ανησύχησαν για την ασφάλειά τους, στέλνοντάς της σχετικά μηνύματα.

Σε Instagram story που έκανε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, απάντησε σε μήνυμα που έγραφε: «Γαρυφαλλιά ο Θεός σε φύλαξε. Βλέπεις τι γίνεται στο Ντουμπάι» με εκείνη να σχολιάζει, πως με τον Χρήστο Μάστορα δεν διατρέχουν κίνδυνο: «Γυρίσαμε στο τσακ».



Δείτε την ανάρτησή της



Μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων που προκάλεσε συναγερμό σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έθεσαν σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας, προχωρώντας σε αναχαιτίσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες και καταγράφηκαν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, με προσωρινές αναστολές πτήσεων.