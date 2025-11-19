Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τον Χρήστο Μάστορα: Είναι αναγκαίο να κάνεις πράγματα για τον άνθρωπό σου, δείχνεις ότι τον αγαπάς

Για τις σχέσεις, τις ισορροπίες ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, αλλά και τον τρόπο που όπως λέει, λειτουργούν οι άντρες συναισθηματικά και πρακτικά μίλησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Το μοντέλο που διατηρεί τα τελευταία τρία χρόνια σχέση με τον Χρήστο Μάστορα έδωσε παραδείγματα από την καθημερινότητά τους μιλώντας στο κανάλι του Raw House, εξηγώντας τι θεωρεί αναγκαίο για να διατηρείται η σύνδεση.

«Είναι αναγκαίο να κάνεις πράγματα για τον άνθρωπό σου. Κάπως έτσι δείχνεις ότι τον αγαπάς, ακόμα και αν είναι απλά ένα δείπνο», είπε αρχικά, διευκρινίζοντας πως μια έκπληξη μια φορά τον μήνα είναι αρκετή.

«Κανονικά αυτό θα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, το πάω πολύ light. Όχι μια φορά την εβδομάδα, έχουμε και μια καθημερινότητα. Δεν μπορώ μία φορά την εβδομάδα να έχω μία έκπληξη ούτε και ο άλλος. Το να βγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα να τρώμε κάτι οι δύο μας, ναι, το θεωρώ ότι πρέπει να συμβαίνει, αλλά μια φορά τον μήνα το να μου ετοιμάσει μια έκπληξη, να μου πει “σου έχω κλείσει στο αγαπημένο σου εστιατόριο” ή να μου πει “ετοιμάσου και έρχομαι να σε πάρω”. Γιατί δεν το κάνει κανείς αυτό;», σημείωσε.

Η Γαρυφαλλιά αποκάλυψε ότι στη δική της σχέση δεν υπάρχουν συχνές «μεγάλες εκπλήξεις», κυρίως επειδή και οι δύο δουλεύουν ασταμάτητα: «Η σχέση μου δεν το κάνει, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ, οπότε χανόμαστε. Δηλαδή ούτε εγώ το κάνω, γιατί θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνεται και από τους δύο. Και οι δύο πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό. Θα κάνουμε όμως το ραντεβού μας, μέσα στην εβδομάδα θα βγούμε για φαγητό, οι δυο μας βγαίνουμε συχνά».

Στο πολυσυζητημένο θέμα του ποιος πληρώνει στο τραπέζι, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ήταν απόλυτα ξεκάθαρη, αποκαλύπτοντας τι ισχύει μεταξύ της ίδιας και του Χρήστου Μάστορα: «Πολλές φορές, αν βγει λίγο από το τραπέζι ή πάει τουαλέτα, θα πάω εγώ πριν και θα πληρώσω όλο τον λογαριασμό, ακόμη κι αν το ραντεβού το πρότεινε εκείνος». Και συμπλήρωσε ότι προτιμά τη λογική της εναλλαγής: «Μία εσύ, μία εγώ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι. Το μισά μισά είναι άβολο».