Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: “Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, τον διεκδίκησα”

Στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα μίλησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με αφορμή την παρουσίαση του brand καλλυντικών και skincare που έχει δημιουργήσει.

Στις δηλώσεις της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρθηκε στη γνωριμία με τον σύντροφό της και τραγουδιστή, Χρήστο Μάστορα.

Αρχικά, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε για το πρόσφατο ταξίδι της στο Ντουμπάι μαζί με τον Χρήστο Μάστορα: «Γυρίσαμε από το Ντουμπάι δύο μέρες πριν συμβεί αυτό. Αγχωθήκαμε πάρα πολύ βέβαια, απ’ τη μία είπαμε πόσο τυχεροί ήμασταν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά».

Για τη γνωριμία της με τον Χρήστο Μάστορα, η ίδια αποκάλυψε: «Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αφίσες του Χρήστου. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουν καλεσμένη και κάπως έτσι ήρθαμε κοντά».

