Χρήστος Μάστορας: Ο Πάνος Μουζουράκης μου εξέφρασε ένα παράπονο που έχει εδώ και εννιά χρόνια, έχει στενοχωρηθεί

Με ένα ακόμα επεισόδιο των blind auditions, οι οποίες και ολοκληρώνονται προσεχώς, ήρθε το The Voice στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ του Σαββάτου, μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ως είθισται, δε, ο οικοδεσπότης του μουσικού τάλεντ σόου, Γιώργος Καπουτζίδης φρόντισε να έχει μια σύντομη κουβέντα με τους τέσσερις coaches προτού υποδεχθούν όλοι μαζί τους νέους διαγωνιζόμενους.

Τότε, λοιπόν, ο Χρήστος Μάστορας φρόντισε να γνωστοποιήσει στους πάντες ένα παράπονο που φέρει ο συνάδελφος του, Πάνος Μουζουράκης με τον οποίο και άλλαξαν για λίγο θέσεις στο πλατό.

Ειδικότερα, ο τραγουδιστής και coach του The Voice σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ο Πάνος Μουζουράκης μου εξέφρασε ένα παράπονο του. Τον έχετε εδώ πέρα στη γωνία 9 χρόνια και τον έχετε παραγκωνίσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή εκεί πέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει παρέα, δεν αισθάνεται μόνος του”.

“Ο Πάνος είναι μόνος του τόσο καιρό εδώ και ήρθα τώρα εγώ για να μπω λίγο στα παππούτσια του, να τον αισθανθώ. Γιατί έχω και ενσυναίσθηση σαν άνθρωπος, λέω όλες τις λέξεις τις καλές που ξέρω για να φαίνεται. Γι’ αυτό μιλάει πολύ ο Πάνος, τώρα τον καταλαβαίνω, μπας και τον ακούσουμε που ‘ναι εδώ στην άκρη. Έχει στεναχωρηθεί”.

Με τη σειρά του, λοιπόν, ο σιωπηλός ως τότε Πάνος Μουζουράκης τόνισε στον παρουσιαστή του The Voice, Γιώργο Καπουτζίδη πως “είναι πραγματικά ένα θέμα αυτό. Δεν είναι ότι το κάναμε για να αστειευτούμε ή οτιδήποτε άλλο. Ήθελα πραγματικά να κάτσω σ’ αυτή τη θέση. Δεν λέω, το κοινό είναι υπέροχο που κάθομαι εκεί και μπορώ να συνδεθώ μαζί του, αλλά κάθε φορά είναι διαφορετικό και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μια σχέση. Νιώθω παραγκωνισμένος”.

