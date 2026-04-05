Αυλαία για την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται: Τραγούδησε με τον Καρβέλα και ανακοίνωσε τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Αυλαία έριξε η Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται τα τελευταία δέκα χρόνια και είχε ετοιμάσει μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις για τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, με συγκινητικά λόγια, την εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα και αλλά και την ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει.

Η τραγουδίστρια βγήκε στη σκηνή και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, θέλησε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια από τους θαυμαστές της: «Είναι τεράστια η αγάπη που μου δείχνετε κι ελπίζω να την αξίζω. Νομίζετε ότι τα λέω έτσι και ότι είμαι διπλωμάτισσα, αλλά δεν είμαι καθόλου. Όταν μιλάω μπορεί να τα χάνω αλλά σας μεταφέρω ό,τι αισθάνομαι και ότι σκέφτομαι», είπε και έπειτα χαιρέτησε τον Νίκο Καρβέλα που βρισκόταν στο πλήθος και αναφέρθηκε στα τραγούδια τους: «Τα διαλέγουμε μαζί. Είναι ένας σώμα και μία ιστορία, που μετράει 53 χρόνια τώρα», επισήμανε.

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Δεν είναι ακριβώς το πού τραγουδάμε. Είναι αυτός που τραγουδάει κι αυτοί που παίζουν μαζί του και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Εγώ για ένα πράγμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την πίστη σας σε εμένα, στην πορεία μου, στις αποφάσεις μου… Κι ας διαφωνούμε πολλές φορές. Σας νικάω στο τέλος νομίζω, γιατί σας πείθω ότι αυτό που έχω βάλει στο στόμα μου και έχω ερμηνεύσει, είναι η αλήθεια μου. Η αλήθεια δεν είναι μόνο μία σε κάθε έκφανση της ζωή μας, είναι πολλές αλήθειες που μας πνίγουν και μας ορίζουν και μας χαρακτηρίζουν και χαιρόμαι γιατί τις μοιράζομαι με ένα κοινό που είναι τιμή μου που είναι κοινό μου».

Αφού το πρόγραμμα ξεκίνησε, η Άννα Βίσση ανέβασε στη σκηνή τον Νίκο Καρβέλα και τραγούδησαν μαζί κάποιες από τις επιτυχίες τους.