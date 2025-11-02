Αντώνης Καφετζόπουλος: Δεν πιστεύω καθόλου στο θεό, είμαι άθεος

Με αφορμή τη φετινή θεατρική του συνεργασία με τον Ζερόμ Καλούτα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και στη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη, την Κυριακή στο OPEN.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε για την τηλεοπτική του αποχή, αλλά και για τη στιγμή που ένιωσε την ανάγκη να απευθυνθεί σε ψυχίατρο, όταν είδε τον εαυτό του σε επανάληψη γνωστής τηλεοπτικής σειράς.

Ειδικότερα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν μου έχει λείψει καθόλου η τηλεόραση. Δεν μου λείπει καθόλου αυτή η καθημερινή ρουτίνα του να ξυπνάω δηλαδή κάθε πρωί και να πηγαίνω στο γύρισμα. Αυτό το πράγμα πάντα με κούραζε πάρα πολύ. Είναι διαφορετικό όταν κάνεις μια ταινία, η οποία κρατάει δυο μήνες και τελειώνει η ιστορία. Αυτό όμως, που είναι άγνωστο το πότε θα τελειώσει, με τρομάζει και λίγο”.

“Αν τύχει να δω σίριαλ σε επανάληψη θα καθίσω να το δω, καμιά φορά με πιάνει και η περιέργεια. “Κοίτα, ρε παιδί μου” λέω γιατί έχω ξεχάσει και τι γινόταν. Αυτός ήταν ένας τρόπος να συνειδητοποιήσω ότι κάποιο πρόβλημα έχω. Δηλαδή έβλεπα μια μέρα κάτι που έκανα και συνειδητοποίησα ότι ο άνθρωπος, που έπαιζε αυτόν τον ρόλο έτσι, δεν υπάρχει πια και τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος με προβλήματα. Αμέσως βγήκα από το δωμάτιο και αναζήτησα να βρω έναν ψυχίατρο”.

“Έχουμε ένα ιστορικό κατάθλιψης στην οικογένεια που πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα. Το παντρεύεσαι όμως. Αν έχεις κατάθλιψη, την έχεις σ’ όλη σου την ζωή. Είναι κάτι σαν τον διαβήτη, ας πούμε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αντώνης Καφετζόπουλος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN.

Μεγάλο θέμα του έργου που πρωταγωνιστεί είναι η πίστη στο Θεό, όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος πιστεύει στο Θεό, ο ηθοποιός απάντησε: “Δεν πιστεύω καθόλου στο θεό, είμαι αυτό που λέμε άθεος”.