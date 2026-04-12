Άννα Βίσση: Πάσχα στη Νέα Υόρκη με την Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της

THESTIVAL TEAM

Η Άννα Βίσση έστειλε τις ευχές της για το φετινό Πάσχα από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται, μαζί με την κόρη και τα εγγόνια της. Στα 68 χρόνια της δείχνει σε άψογη φόρμα, έτοιμη να συνεχίσει την πετυχημένη καριέρα της. Το τέλος των εμφανίσεών της στο «Hotel Εrmou», της έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για ακόμα μια φορά.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση μοιράστηκε μια φωτογραφία από δρόμο στη Νέα Υόρκη, στην οποία ποζάρει χαλαρή και ευδιάθετη, στέλνοντας τις ευχές της για τις ημέρες: «Χρόνια Πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Έπειτα από την αυλαία που έριξε η γνωστή τραγουδίστρια, στο Hotel Ερμού, μετά από 10 χρόνια συνεργασίας, πλέον ετοιμάζεται για τα νέα πρότζεκτ που ετοιμάζει. Η Άννα Βίσση ανακοίνωσε τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ εργάζεται σκληρά και στη δημιουργία της της νέας εταιρείας που δημιούργησε με τη Δήμητρα Κούστα, Vission Music.

Όλα αυτά όμως μπορούν να περιμένουν. Το Πάσχα είναι μια μέρα γιορτής, που η ίδια συνηθίζει να περνάει με αγαπημένα της πρόσωπα. Η Άννα Βίσση περνάει ποιοτικές στιγμές με τα εγγόνια της, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές μακριά από τα φώτα της σκηνής και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

