Το αντίο Αγγελούδη στον Αντώνη Μανιτάκη: “Δάσκαλος, φίλος και σημαντικός πολίτης της Θεσσαλονίκης”

Με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης αποχαιρέτησε τον συνταγματολόγο και πανεπιστημιακό, Αντώνη Μανιτάκη, κάνοντας λόγο για μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με τη νομική επιστήμη, τη δημοκρατική σκέψη και τη δημόσια ευθύνη.

Όπως υπογράμμισε, ο Αντώνης Μανιτάκης υπηρέτησε επί δεκαετίες τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση γενεών φοιτητών. «Για εκείνον, το Σύνταγμα δεν ήταν ένα θεωρητικό πεδίο αλλά ο πυρήνας της δημοκρατικής μας συμβίωσης, η εγγύηση της ελευθερίας και της ισορροπίας του πολιτεύματος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Στην ίδια δήλωση, ο κ. Αγγελούδης έκανε λόγο για έναν διανοούμενο που διακρινόταν για τη νηφαλιότητα και τη συνέπειά του, με συνεχή παρουσία στον δημόσιο διάλογο, πάντα με θεσμικό ήθος και επιχειρήματα, μακριά από ακρότητες. Όπως τόνισε, μέσα από τη στάση ζωής και το έργο του απέδειξε ότι η επιστήμη οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του εκλιπόντος με την πόλη, επισημαίνοντας ότι «η Θεσσαλονίκη χάνει έναν άνθρωπο που την τίμησε, που παρέμεινε σταθερά δεμένος με αυτήν και που συνέβαλε καθοριστικά στη φήμη και την ακτινοβολία του Πανεπιστημίου της».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε τον Αντώνη Μανιτάκη ως «δάσκαλο, φίλο και σημαντικό πολίτη της Θεσσαλονίκης», εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.