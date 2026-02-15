Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τα θύματα των Τεμπών – Βίντεο και φωτο

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δυο αμαξοστοιχιών. Σε κλίμα συγκίνησης σήμερα το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους συγγενείς των θυμάτων.

Συγγενείς των αδικοχαμένων θυμάτων αλλά και απλοί πολίτες έδωσαν το «παρών» στην τέλεση του μνημόσυνου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και τίμησαν τη μνήμη τους. Για «μια σημειολογική κίνηση όσον αφορά την επιλογή του τόπου, αφού πρόκειται για τον τερματικό σταθμό του επιβατικού τρένου που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του» έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

Αντιδράσεις των συγγενών για την παρουσία Κυρανακη

Στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης αλλά και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου.

Συγγενείς των θυμάτων ξέσπασαν με αφορμή την παρουσία του κ. Κυρανάκη στο μνημόσυνο.

«Αν ξέραμε ότι θα έρθει, δεν θα ερχόμασταν. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας. Και δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Αυτό δήλωσε, η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης, Αφροδίτης Τσιώμα προς τον Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως και Νεαπόλεως ξεσπώντας για την παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκης στο μνημόσυνο για τα θύματα των Τεμπών.

«Σήμερα τελέστηκε το τριετές μνημόσυνο στη μνήμη οκ των θυματων και με έκπληξη είδα ότι σε αυτό παρέστη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης. Θεωρώ θρασύτατη την παρουσία του», δήλωσε μετά το μνημόσυνο η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

«Είδα, επειδή είναι και Απόκριες τώρα, ότι κάποιοι έβαλαν τη στολή του πένθους και ήρθαν, όπως ο κ. Κυρανάκης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είναι τρία χρόνια δύσκολα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας για να δικαιώσουμε τις ψυχές τους», τόνισε σε δηλώσεις της η Ρούλα Τζοβάρα, αδερφή θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

«Υπάρχουν παρουσίες εδώ που με αποτρέπουν. Δεν υπήρχε λόγος. Εδώ είναι τόπος θλίψης και όχι τόπος πολιτικών δηλώσεων», δήλωσε ο Νίκος Χατζηβασιλείου, πατέρας της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου που έχασε τη ζωή της στην μοιραία σύγκρουση των τρένων.

